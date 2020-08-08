العثور على جثة سيدة مقسومة وبلا رأس في صندوق قمامة بالإسكندرية

تسعى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مدينة الإسكندرية في مصر، لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة، مقسومة نصفين ودون رأس، داخل صندوق قمامة بمنطقة سموحة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا يفيد باستلام قسم شرطة حي سيدي جابر بلاغا من أحد الأهالي بعثوره على جثة سيدة، دون رأس، ملقاة بصندوق قمامة أمام عقار بمنطقة تعاونيات سموحة.

وانتقل رئيس مباحث قسم سيدي جابر وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة تعود لسيدة مجهولة، يتراوح عمرها بين 25 و35 عاما، دون رأس ومقسومة لجزئين.

وقرر رئيس نيابة سيدي جابر التحفظ على الجثة بمشرحة الإسعاف، لتشريحها لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، وفحص كاميرات المراقبة.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وكشف غموض الحادث.

ناصر حاتم

المصدر: RT