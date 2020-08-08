عائلة بريطانية تربح مليون جنيه إسترليني بعد طرد الزوج من العمل

قالت صحيفة "صن"، إن ديفيد وشيلي آدامز، من أوكسفوردشاير في جنوب إنجلترا، ربحا مليون جنيه إسترليني، بعد يوم واحد من طرد الزوج من عمله.

وذكر الرجل، البالغ من العمر 61 عاما، أنه عشية الفوز، تم فصله من عمله، وقبل عام فقدت زوجته البالغة من العمر 52 عاما، عملها كممرضة. وخلال عام، فقد الزوجان أيضا العديد من الأقارب.

وقال ديفيد: "لم نكن نأمل بتحقيق ذلك، حتى في أفضل أحلامنا أن الحظ سيرمي أمامنا، هذا الفوز بقيمة مليون جنيه".

بدورها، أشارت شيلي إلى أن زوجها يستخدم دائما سلسلتين من الأرقام في اليانصيب. في ذلك اليوم، دخل الزوج إلى الغرفة وأشعل الضوء، وشاهدت الزوجه أمامها ديفيد في حالة ذهول.

وقالت: "عندما سألته عما حدث، أخبرني أننا فزنا باليانصيب. كنت غاضبة، واعتقدت أنه يقصد 10 جنيهات".

ويخطط الزوجان، الآن للسفر إلى كندا لزيارة أحبائهم. ويرغب ديفيد أيضا بشراء سيارة.

المصدر: radiosputnik.ria.ru