مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأعيرة النارية بأسيوط المصرية

تجري النيابة العامة بمحافظة أسيوط المصرية تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع ربة منزل وإصابة 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأعيرة النارية في إحدى القرى.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارا من مأمور مركز الشرطة بدائرة القوصية، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بقرية منشأة خشبة ووجود حالة وفاة ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى مقتل "اسكود. ج. ر" 70 عاما، وإصابة "محمد.ع" 50 عاما، بطلق ناري بالقدم، و"حمادة. م. م" 21 عاما، طلق ناري بالرأس وحالته حرجة، و"منى. م. م" 20 عاما، و"رحاب. م. م" 19 عاما، و"عبد الرحمن. م. م" 14 عاما.

وجرت السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القوصية، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ناصر حاتم

المصدر: RT