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الفنان رامي عياش يكشف عن إصابات زوجته في انفجار بيروت ويصرخ بوجعها: "تعبنا خلص" (فيديو)

مجتمع

الفنان رامي عياش يكشف عن إصابات زوجته في انفجار بيروت ويصرخ بوجعها:
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أصيبت داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش في انفجار المرفأ الذي حصل أمس في بيروت، ونشر لها مقطع فيديو وهي تعالج في المستشفى، وصرخ بوجعها: تعبنا خلص.

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وطمأن الفنان رامي عياش الجمهور على صحة زوجته، وكتب: "أشكر كل من سأل عن داليدا من دون استثناء. غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم إن شاء الله منوفيكم. جروحها توزّعت بين جبينها وأنفها ويديها وقدميها، ولكن الحمد لله على كل شيء. مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح"، مضيفا: "أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمائها، صار بالنا بالمساعدة أكثر من حالنا".

الفنان رامي عياش يكشف عن إصابات زوجته في انفجار بيروت ويصرخ بوجعها:

وتابع: "مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها. الله يشفي كل جريح ويرحم كل اللي فارقونا .بدنا نعيش بسلام لان تعبنا خلص".

وكتب ابنه الكبير على "إنستغرام" "اللهم احفظ أمي الأم جنة الدنيا وسعادة الحياة".

المصدر: RT

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