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عصف انفجار بيروت يطال منازل المشاهير.. وأول تعليق من إليسا وهيفاء وهبي بعد نجاتهما (صور وفيديو)

مجتمع

عصف انفجار بيروت يطال منازل المشاهير.. وأول تعليق من إليسا وهيفاء وهبي بعد نجاتهما (صور وفيديو)
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الانفجار الكارثي الذي هز عاصمة بلاد الأرز أمس، لم يوفر أذاه فنانيها ومشاهيرها، فقد طالت عصفته منازلهم وفيلاتهم وحطمت أثاث بيوتهم مثلهم مثل غيرهم من اللبنانيين الثكلى بالحجر والبشر.

واستفاق اللبنانيون اليوم وهم بحالة من الصدمة والقلق بعد صعقة الانفجار الضخم الذي هز بيروت أمس الثلاثاء وعمق جراحها.. وبينما سادت حالة من الذهول والذعر في طول البلاد وعرضها، سارع مشاهير لبنان لطمأنة متابعيهم وإبلاغهم  بما أفسده الانفجار وما دمره داخل منازلهم وممتلكاتهم.

وكشفت الفنانة إليسا عبر حسابها في تويتر عن الدمار الذي حل بمنزلها بعد انفجار بيروت، وعلقت قائلة: "انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟".

وتابعت: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار.. أنا الحمدلله بخير وان شاء لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم.. الله يحمي لبنان".

من جهتها طمأنت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعد انفجار بيروت، وقالت إنها لم تكن متواجدة في منزلها، ولكن منزلها لم ينج من الانفجار، ونشرت فيديو استعرضت خلاله الخسائر الكبيرة في المنزل وآثار تدميره بعد الانفجار الضخم.

وكتبت هيفاء: "‏اللي صار اليوم ب ‎#بيروت بيبكّي الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار.

عصف انفجار بيروت يطال منازل المشاهير.. وأول تعليق من إليسا وهيفاء وهبي بعد نجاتهما (صور وفيديو)

وأصيبت روبي مديرة منزلها، بإصابات شديدة في العين والرأس، وطلبت هيفاء من معجبيها ومتابعيها الصلاة من أجلها من خلال مقاطع الفيديو التي تم نشرها على حسابها على موقع Instagram.

وأضافت: "بيتي بجانب الانفجار. كلنا بخير ومصير الله وما فعلناه".

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. هيفاء نزلت ستوريات بحسابها لطمئنة جمهورها انها هي واهلها بخير الحمد لله بعد الانفجار الي وقع في بيروت ... فيه اضرار في بيتها وانصابت ربة منزلها ولكن ما فيه شي خطير ... الحمد لله على السلامة يا قلبي 🥺♥️ الله يرحم الي ماتو ويشفي الجرحى 🙏🏻 . . . . . . . . . . ‎#ناصيف_زيتون #haifawehbe #كومنت #فساتين #فستان #فيديو #متفاعل #هيفاء_وهبي #اغاني #اكسبلور_فلو #ناصيف_زيتون #فيديو #بنات #مسلسلات #اكسبلور_explore #جويل #اضافات ‎#مصر #العراق #الجزائر #متفاعل #مكياج #فاشن #هيفاء_وهبي #برج_الحوت #فولو_مي #جمال #المغرب #هيفا_وهبي #لايك #جميلة

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كما نشر الفنان جاد شويري صورة لشقته في بيروت بعد تعرضها للدمار، وقال إنه نجا من الموت وطمأن الجميع على حالته الصحية، وأضاف أنه لا يستطيع التواصل مع الجميع للاطمئنان عليهم وطمأنتهم، ووصف ما حدث في الانفجار بأحداث نهاية العالم.

This is my apartment. I could have died. I am relatively safe along with everyone here with me. I still can t reach...

Опубликовано Jad Shwery (Choueiri) Вторник, 4 августа 2020 г.

وامتدت آثار انفجار بيروت إلى عدة ممتلكات ومنشآت تابعة للنجوم والمشاهير في بيروت ومنها مقر خبيرة التجميل هالة عجم، والتي نشرت فيديو وصورا للخسائر التي لحقت بمقرها، ونفس الحال لمصمم الأزياء العالمي زهير مراد وغيرهم.

كما استعرضت المغنية دومينيك حوراني الآثار التي لحقت بمنزلها أثناء الانفجار.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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