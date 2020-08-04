مشاهيرعرب: يا رب لا تهجر سما لبنان!

محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.

الله يحمي لبنان