مشاهيرعرب: يا رب لا تهجر سما لبنان!
تفاعل عدد من الصحفيين والفنانين ومشاهير السوشال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر عبارات تعاطفهم وانفعالاتهم على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.
يا ربّ لا تهجر سما #لبنان 😔🙏🏼— Najwa Karam (@najwakaram) August 4, 2020
يا رب ما إلنا غيرك... لبنان💔— Nancy Ajram (@NancyAjram) August 4, 2020
محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.— Elissa (@elissakh) August 4, 2020
الله يحمي لبنان
هذا الزلزال اكبر من القدرة على الاحتمال.— غسّان شربل (@GhasanCharbel) August 4, 2020
يارب إحفظ لبنان الحبيبه وأهلها #انفجار_بيروتpic.twitter.com/XSsbacKXQv— Angham (@Angham) August 4, 2020
اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي 💔 الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار 🙏🏻— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 4, 2020
لبيروت من قلبي سلام...لبيروت🇱🇧— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 4, 2020
خالص التعازي والمواساة لاهالينا فى لبنان قلوبنا معكم ، اللهم احفظ لبنان وأهلها ودعواتنا لكل المصابين والضحايا .— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 4, 2020
المصدر:RT