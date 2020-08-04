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مراسلنا نقلا عن مصادر طبية: أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت

مشاهيرعرب: يا رب لا تهجر سما لبنان!

مجتمع

مشاهيرعرب: يا رب لا تهجر سما لبنان!
Reuters MOHAMED AZAKIR
انفجار ضخم في مرفأ بيروت
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تفاعل عدد من الصحفيين والفنانين ومشاهير السوشال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر عبارات تعاطفهم وانفعالاتهم على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

المصدر:RT

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