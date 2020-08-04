70% من الموظفين الروس لا يريدون العودة إلى المكاتب

لا يريد نحو 72% من الموظفين الروس الذين لا يزالون يعملون بعيدا عن مكاتبهم منذ مارس الماضي حين بدأ انتشار وباء "كوفيد – 19" في روسيا العودة إلى المكاتب.

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وأظهر ذلك استطلاع الرأي الذي أجرته نهاية يوليو الماضي شركة HeadHunter الروسية.

جدير بالذكر أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة مؤخرا تختلف عن نتائج استطلاع رأي المواطنين الذي أجرته في أبريل الماضي حين وافق على الاستمرار في العمل عن بعد 57% فقط من الموظفين المشاركين في استطلاع الرأي.

بينما لا يرضي العمل عن بعد 24% من المشاركين في استطلاع الرأي في شهر يوليو. وانخفض هذا المؤشر مقارنة بشهر أبريل الماضي حين مانع 36% من الموظفين العمل بعيدا عن المكاتب.

وأشار 52% من الموظفين إلى أن العمل عن بعد لم يؤثر أبدا على فاعلية عملهم. أما 55% من مديري المكاتب والشركات فقالوا إن نتائج عمل مرؤوسيهم تحسنت.

بينما أعلن 7% من الموظفين و17% من الكوادر القيادية عن سوء نتائج العمل بعيدا عن المكاتب.

فيما يستبعد غالبية رجال الأعمال الانتقال الكامل لموظفيهم إلى العمل عن بعد في المستقبل القريب. وتعود وجهة النظر هذه إلى صعوبة مراقبة الموظفين وضرورة تعويض نفقاتهم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا