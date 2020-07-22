كورونا يخطف أول طبيب كويتي

توفي الدكتور الكويتي عبد الله شعيب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليكون أول طبيب كويتي يتوفى بهذا الوباء الذي تفشى في كل العالم، وفق ما ذكرت جريدة "القبس" الكويتية.

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ونعى وزير الصحة الكويتي د. باسل الصباح، الطبيب الراحل عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "خالص العزاء لأسرة الزميل الدكتور عبد الله شعيب نسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشعيب طبيب جراح أصيب في محجر وزارة الأشغال مطلع يوليو، وتم إدخاله العناية المركزة في مستشفى جابر جراء وجود مضاعفات صحية.

ويعتبر‭ ‬الطبيب‭ ‬الراحل‭ ‬أول‭ ‬طبيب‭ ‬كويتي‭ ‬يتوفى‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬ونقل‭ ‬شعيب‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬بمستشفى‭ ‬جابر‭.

وهو يعتبر أيضا ثالث كادر طبي في الكويت يتوفى بسبب الفيروس، والرابع خليجيا.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، قد أعلن في 8 مايو الماضي، وفاة أول طبيب في البلاد بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية (خاصة) عن الوزير الصباح نعيه الطبيب الذي يحمل الجنسية المصرية بالقول: "أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، متأثرا بمضاعفات كورونا".

وأوضحت الصحيفة أن مخيمر (62 عاما) كان يعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة في الكويت منذ أكثر من 20 عاما.

ولفتت إلى أن الطبيب المصري كان يعمل في الصفوف الأمامية، قبل إصابته بكورونا ونقله إلى العناية المركزة.

المصدر: "القبس"+"الراي"