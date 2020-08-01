عائلة سعودية تتفاجأ بدخول أسد عليها أول أيام عيد الأضحى - فيديو

تفاجأت عائلة سعودية، الجمعة، بظهور أسد على سور منزلها الخارجي، أثناء استعدادها لذبح أضحية العيد.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مواطنا سعوديا، يدعى هيثم خالد، وهو يروي لحظات ظهور الأسد على سور منزل أسرته.

وأشار خالد، إلى أنه في العادة، ترى قططا أو كلابا خلال وقت ذبح الأضاحي، لكنهم تفاجئوا بدخول أسد عليهم في فناء المنزل، وقال: "تخيل تقوم الصبح تلقى في بيتكم أسد".

وأوضح أن أسرته حاولت الاتصال بقوات الدفاع المدني والشرطة وجهاز البلدية، وتحدث بطريقة طريفة عن ردود فعل المسؤولين تجاه بلاغهم، قبل أن يأتوا للتعامل مع الواقعة.

المصدر: "وكالات سعودية"