شوكة سمكة كادت تتسبب في بتر يد رجل ستيني (صور + فيديو)

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن رجلا كاد أن يفقد يده بعد أن تعرض لإصابة من شوكة سمكة، تسببت له في التهابات شديدة الخطورة.

وقالت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصادر إعلام صينية، إن الأطباء أكدوا أن وانغ صاحب الـ60عاما، والذي ينحدر من مقاطعة غويزو جنوبي الصين، تعرض لعدوى بكتيرية خطيرة انتقلت له من سمكة من نوع "الفرخ الأوروبي" كان ينظفها في بيته من دون ارتداء قفازات، ما تسبب في دخول الشوكة في إصبعه مسببة جرحا سال منه الكثير الدماء.

وأضافت الصحيفة أن وانغ لم يعر للجرح كثيرا من الاهتمام، ظنا منه أنه مجرد إصابة غير خطيرة، إلا أنه لاحظ بقعا حمراء على يده تخرج إفرازات شفافة، قبل أن تتحول يده بالكامل إلى كرة حمراء ملتهبة مليئة بالفقاقيع.

وبعد الذهاب إلى المستشفى أبلغه الأطباء أنه تعرض لعدوى خطيرة انتشرت في ذراعه، وهي بكتيريا تُعرف باسم "فيبريو فولنيفيكوس"، التي تؤدي إلى وفاة ثلث من تصيبهم من البشر.

وأشار طبيب في قسم العناية المركزة بمستشفى غويزو، إلى أن إصابة وانغ سرت في ذراعه، لكن بعض المضادات الحيوية نجحت في إبطاء انتشار البكتيريا.

لكن مع ذلك، يبقى استئصال يد وانغ احتمالا قويا بعد أن فقد الإحساس بكفه، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على انتشار الجرثومة القاتلة داخل جسده.

Seafood lover faces hand amputation after fishbone pierced his fingers and caused 'flesh-eating' bacterial infection https://t.co/Jze7VCgO8K — Daily Mail Online (@MailOnline) July 31, 2020

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية