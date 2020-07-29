مصر.. فنانة مشهورة تستغيث بالسيسي لإنقاذها (صورة)

استغاثت الفنانة المصرية المشهورة حنان شوقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستعادة حقوقها من شركتي إنتاج امتنعتا عن دفع أموالها.

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وأوضحت شوقي أنها تحدثت إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحثها على رفع قضية ضد الشركتين حتى تسترجع حقوقها، وهو ما تعجز عن تنفيذه.

وأرجعت الفنانة السبب في عجزها عن اللجوء إلى القضاء لكونها لا تملك المال، مناشدة الرئيس المصري التدخل من أجل الفنانين الذين يعانون من التجاهل والاستبعاد بالوسط الفني، فيجبرون على ملازمة المنزل، على حد قولها.

وقالت شوقي عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك": "أناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي رئيس المصريين، وأقول له يا سيادة الرئيس حضرتك قولت قبل كده: إن كل فرد في مصر هياخد حقه، ونحن لا نرضى بظلم أحد. وها أنا أشكو إليك من إنسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن، ويرفضون أن يعطوني حقي".

وأضافت: "فقد تعاملت مع شركة للإنتاج ولي عندهم مبلغ، منذ سنوات ويرفضون إعطائي باقي حقوقي، كما تعاملت مع شركة ثانية ولي عندهم مبلغ ويرفضون أيضا إعطائي حقي، وعندما لجأت للنقابة، قال لي النقيب الدكتور أشرف زكي ارفعي قضية، وحضرتك عارف أن القضية ستكلف مبالغ للمحامين".

وتابعت: "أنا ليس معي ما يكفي لهذا، فضلا على أنى أشكو إليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الإنتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل، فماذا يفعل هؤلاء والفن مصدر رزقهم الوحيد، هل نموت جوعا أو نموت قهرا، لجأت إليك سيدي الرئيس أنا وكثير من أصدقائي لحل مشاكلنا، وأعانك الله علينا وحفظ الله مصر".

المصدر: المصري اليوم