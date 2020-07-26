سوريا.. توقيف شخص أنشأ صفحات في "فيسبوك" وهمية بغرض ابتزاز الفتيات

أوقفت السلطات الأمنية في محافظة اللاذقية في الساحل السوري شخصا قام بإنشاء صفحات وهمية على "الفيسبوك" بأسماء أشخاص من عائلات معروفة وعمد إلى ابتزاز الفتيات بصور ومحادثات خاصة معهن.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، فإنه "من خلال متابعة فرع الأمن الجنائي باللاذقية للأشخاص الذين يقومون بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بأسماء أشخاص من عائلات معروفة بهدف إنشاء علاقات جنسية غير مشروعة مع نساء وفتيات وتصويرهن وابتزازهن لاحقا بصور خاصة ومحادثات لهن معه، تم توقيف أحد الأشخاص من مواليد 1998 ، وبعد التحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وتبين أنه إدمن لدى إحدى الصفحات الإخبارية المعروفة باللاذقية، وتم توثيق محادثات وصور ومقاطع فيديو له مع بعض الفتيات من خلال جهازه الخليوي المصادر، وسيتم تقديمه للقضاء أصولا".

المصدر: وزارة الداخلية السورية