شاهد كيف تصرفت امرأة حاصرت الثعابين مكتبها!!..

في حادثة غريبة في ولاية ماهاراشترا غربي الهند، أطلق رجل خمسة ثعابين سامة داخل مكاتب محطة لتموين السيارات وذلك بعد أن رفض الموظفون تزويده بالوقود.

وحسب موقع "نيوز فلاير"، نشر شخص يدعى بروت مقطع فيديو يظهر رجلا وهو يدخل أحد المكاتب، وفي يده إناء به ثعبان، ويلقيها في المكتب ويغادر مسرعا، ليعود بإناء آخر ويدخل مكانا ثانيا ويطلق ثعابين سامة، بينها ثعبانا من نوع كوبرا.

وفي إحدى اللقطات تظهر المرأة صاحبة محطة الوقود وهي تقف خلف المكتب هادئة متماسكة، لا يبدو عليها أي خوف، بعد أن أطلق الرجل أحد الثعابين في مكتبها، وبعدها تسير بهدوء وبطء خارج المكتب، بينما تزحف حية تحت الأثاث.

ووفقا لتقارير محلية، فر الرجل من المكان وتم استدعاء صائد ثعابين لجمع الحيات من المحطة.

وعقب نشر الفيديو رفض الكثيرون ما قام به الرجل، وأبدوا إعجابهم بهدوء وتماسك صاحبة محطة الوقود.

المصدر: موقع "نيوز فلاير"