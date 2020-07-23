مصر.. جنازة مهيبة لشاب قتل بعد دفاعه عن شقيقته (صور)

شيع أهالي قرية الستاموني التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في مصر، جثمان شاب قتل على يد شابين تربصا به بعد أن وبخ أحدهما لمعاكسة شقيقته.

وجاءت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من مستشفى بلقاس العام بوصول شاب جثة هامدة نتيجة إصابته بعدة طعنات نافذة.

وبالفحص تبين مصرع إسلام سعد 18 سنة نتيجة التعدي عليه، بأسلحة بيضاء وتبين أن المتهمين عبد الرحمن 17 سنة، وإسلام 18 سنة.

وكشفت التحريات أن أسباب الواقعة هي معاكسة المتهم الأول لشقيقة المجني عليه، بشرفة منزلهم فقام المجني عليه بتعنيف المتهم الأول وإهانته وسط الشارع عما بدر منه.

وقام المتهم الأول بالاستعانة بالثاني وقاموا بالتربص بالمجني عليه، وقاموا بضربه وطعنه، بسلاح أبيض (مطواة) حتى الموت.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية