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مصر.. نقل فتاة تعرضت للاغتصاب إلى مكان غير معلوم بعد تهديدها بالقتل (صورة)

مجتمع

مصر.. نقل فتاة تعرضت للاغتصاب إلى مكان غير معلوم بعد تهديدها بالقتل (صورة)
Reuters
الأمن المصري
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قالت وسائل الإعلام المصرية إن الفتاة الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط" وأسرتها تم نقلهم بمعرفة قوات الأمن إلى مكان غير معلوم وفرته وزارة التضامن الاجتماعي، بعد تهديدها بالقتل.

مصر.. نقل فتاة تعرضت للاغتصاب إلى مكان غير معلوم بعد تهديدها بالقتل (صورة)الفتاة ووالدتها في مركز الشرطة قبل نقلهم إلى المكان الغير معلوم
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وقال مصدر في وزارة التضامن الاجتماعي لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومحافظ قنا، والمسؤولين لحماية الفتاة وأسرتها من التهديدات، بتوفير مكان لهم غير معلوم قد يكون خارج المحافظة، إضافة إلى تأمينهم بحراسة مشددة لحمايتها حتى النطق بالحكم.

وأضافت الفتاة التي تدعى فرحة أنها تلقت تهديدات بالقتل من خلال مسلحين انتقلوا لموقع سكنها ليل أمس، مطالبة الدولة والمجتمع بحمايتها هي وأسرتها.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات نجع حمادي بشمال قنا، قد قضت أمس الثلاثاء، بإحالة اوراق 3 متهمين، للمفتي في التهم الموجهة إليهم باغتصاب واختطاف فتاه قاصر، والشروع في قتلها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط"، وتحديد جلسة 25 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

المصدر: الوطن

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