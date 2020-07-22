حصلت وكيلة وزارة التخطيط العراقية، أزهار حسين صالح، نقيب المهندسين العراقيين، على جائزة المرأة العربية المتميّزة في دورتها الجديدة في حقل العمل العام.

وفي بيان صحفي، قالت المتحدثة الرسمية باسم هيئة المرأة العربية، رسل النعيمي، إن "الدكتورة أزهار حسين صالح هي أول امرأة عراقية تحصل على جائزة المرأة العربية المتميّزة منذ عام 2004، والتي تعدّ أهم جائزة عربية تقدّم للنساء المبدعات في حقول العمل والقيادة الإدارية، وتنظّم بالتعاون مع جامعة الدول العربية".

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وأضافت النعيمي أن "لجنة التحكيم أثنت بتقدير عال على مسيرة وكيلة وزارة التخطيط في نطاق الوظيفة العمومية، والذي توّجته بانتخابها كأول امرأة تتولى منصب نقيب المهندسين في تاريخ العراق، منذ تأسيس النقابة عام 1959، والتي تضمّ في عضويتها أكثر من نصف مليون مهندس في مختلف التخصصات".

من جانبها عبّرت الدكتورة أزهار حسين صالح، عن سعادتها بهذا التكريم واعتبرت أن "هذه الجائزة الرفيعة تعدّ من أهم الجوائز التي تكرّم بها نساء العرب".

وأكدت الاستمرار في السير بخطى حثيثة على هذا النهج، لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل بغية تحقيق نمو وازدهار البلد.

وأشارت إلى أن "هذه الجائزة تأتي تكريما لدور المرأة العراقية المتميّز بالتطوير والبناء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد".

المصدر: RT