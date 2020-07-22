مصر.. إنقاذ طفلة قيدها والدها بالسلاسل!

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، عن إنقاذه طفلة من تعذيب أبيها وزوجته في محافظة القليوبية.

وتلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، بلاغا من أحد الجيران بمنطقة قليوب، لإغاثة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث لها إصابات بالغة.

ووجهت سحر السنباطي، أمينة عام المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم.

وتمت إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والتي نسقت مع المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، الذي كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق في الواقعة.

وتوجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة، وتم العثور عليها مقيدة في غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها آثار إصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلان والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.

المصدر: المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر