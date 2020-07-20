الإعدام لكويتي قتل زوجته السعودية الحامل خنقا

قضت محكمة التمييز في الكويت اليوم الإثنين بإعدام كويتي ثلاثيني، قتل زوجته السعودية الحامل في الجهراء قبل 3 سنوات، بسبب خلافات شخصية.

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وذكر حساب "أمن ومحاكم" الكويتي، أن هذه الجريمة تعود إلى عام 2017، حين أقدم شاب كويتي من مواليد عام 1989 (31 عاماً) على خنق زوجته السعودية (25 عاماً)، قبل أن يسلم نفسه للسلطات الأمنية.

وأكد مصدر أمني آنذاك أن القاتل اعترف طوعا بجريمته، وبعد الانتقال لموقع الحادثة تم نقل الزوجة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

محكمة التمييز تقضي بإعدام مواطن قتل زوجته السعودية الحامل خنقاً في الجهراء بسبب خلافات شخصية. pic.twitter.com/kPI7dMIhxR — المجلس (@Almajlliss) July 20, 2020

وأضاف:"أحالت الشرطة المواطن للنيابة لاستكمال الإجراءات، والتعرف على دوافع الجريمة، فيما كشفت التحقيقات حينها أن المواطن كان تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكابه الجريمة".

المصدر: "عكاظ"