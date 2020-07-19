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تواصل علميات الانتحار بسبب الفقر في لبنان

مجتمع

تواصل علميات الانتحار بسبب الفقر في لبنان
Reuters
صورة أرشيفية/ بيروت
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انتحر شاب لبناني بإطلاق النار على نفسه في محلة العيرونية، شمال مدينة طرابلس بسبب الفقر.

وفارق الشاب البالغ من العمر 22 عاما، الحياة وهو في الطريق إلى المستشفى الحكومي في القبة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الوضع الاقتصادي السيء الذي كان يعيشه الشاب هو السبب وراء إقدامه على إنهاء حياته.

وهذه ليست حالة الانتحار الأولى في البلاد، حيث تكررت خلال الفترة الأخيرة مثل هذه الحوادث بين اللبنانيين، الذين يشعر الكثير منهم بإحباط كبير مما وصلت إليه البلاد بسبب تردي الوضع المعيشي.

المصدر: وكالات

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