الأردن.. وفاة مدرب الملك لـ"السيغال"

أعلنت مصادر إعلامية أردنية، السبت، عن وفاة الوكيل المتقاعد في العمليات الخاصة محمود أحمد مقابلة، عقب إصابته بسرطان الكلى.

وذكرت المصادر، أن قبالة كان مدربا للملك عبدالله الثاني في فنون "السيغال" عام 1997، كما أشرف على تدريب الامراء حمزة بن الحسين والأمير غازي بن محمد والامير راشد بن الحسن بن طلال.

و"السيغال"، هو أحد الفنون القتالية اليابانية، ويعتبر من فنون الدفاع عن النفس، ويعرف رسميا باسم "آيكيدو أو رسميا باسم أيكيبودو"، وضعها موريهيه أويشيبا، باعتبارها خلاصة دراساته لفنون الدفاع عن النفس.

ومن أشهر من أستخدم هذا الفن في العالم الممثل الأمريكي ستيفن سيغال، وله تنسب التسمية الجديدة "السيغال".

المصدر: "وكالات + ويكيبيديا"