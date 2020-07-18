مصرع فتى مصري في الكويت في حادث لا يخطر على بال

أودت هواية القفز من علو بحياة فتى مصري بالكويت، سقط من الطابق التاسع في منطقة المنقف بعدما فقد توازنه أثناء تنفيذه قفزة بهلوانية من سطح مبنى إلى آخر.

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وكشف والد الفتى أنه من مواليد 2003 ويهوى القفز من عمارة إلى أخرى، لكنه في أثناء قفزه اختل توازنه وكانت المسافة طويلة وسقط من الدور التاسع علي الأرض وتوفي بعد أن كان يتسامر على درج العمارة مع أصدقائه، وسجلت النيابة مقتله كقضية "قتل خطأ".

وكلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حادث وفاة الفتى بعد سقوطه من الطابق التاسع في منطقة المنقف بالفحيحيل الكويت، والتواصل مع أسرته لإبلاغهم خالص التعازي، والتنسيق مع القنصلية لإنهاء إجراءات دفن الجثمان حسب رغبة أسرته.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت أشار فيه إلي أن أجهزة وزارة الداخلية الكويتية فتحت تحقيقا في ملابسات وفاة الفتى المصري بفعل سقوطه من الطابق التاسع في منطقة المنقف.

المصدر:RT