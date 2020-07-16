الكويت تخلي سبيل المدونة ريم الشمري المتهمة بالإساءة للمصريين

أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، سبيل الناشطة ريم الشمري، التي تم حجزها قبل يومين على خلفية شكوى رفعت ضدها بتهمة الإساءة للجالية المصرية.

النيابة العامة تخلي سبيل الناشطة ريم الشمري بعد الانتهاء من التحقيق معها في قضية الإساءة لمصر pic.twitter.com/eD75M9iLOo — الراي (@AlraiMediaGroup) July 16, 2020

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ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فقد تم إخلاء سبيل الناشطة، المثيرة للجدل، بعد انتهاء التحقيق معها في الشكوى، على مدى اليومين الماضيين، من قبل النيابة العامة، بعد إصدار قرار بحجزها يوم الثلاثاء.

وكانت نيابة شؤون الإعلام في الكويت قد أمرت باحتجاز المدونة ريم الشمري إلى الخميس، على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالإساءة إلى الجالية المصرية في البلاد.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية بأن الأجهزة الأمنية حققت مع المتهمة في مخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات، على خلفية تغريدات لها على موقع "تويتر"، رأت التحريات أنها مسيئة لأفراد الجالية المصرية في الكويت.

وأثارت المدونة الكويتية ريم الشمري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتقدت العمال الأجانب في بلادها، ونشرت الشمري مقطعا مصورا تطالب فيه بطرد الجالية المصرية من الكويت.

وقالت الشمري في أحد فيديوهاتها: "المصريين خدم جاءوا إلى الكويت للعمل، وأنا رافضة وجودهم في بلادي"، مطالبة الغاضبين من حديثها بمغادرة الكويت حفاظا على كرامتهم، على حد قولها.

بعد ذلك، خرجت الشمري في فيديو جديد، وأكدت أن والدتها مصرية الجنسية، قائلة: "أمي مصرية ومين قال مبحبش مصر، أنا بحب مصر وطول عمري بروحها"، وظلت على موقفها من الهجوم على الجالية المصرية.

المصدر: وكالات