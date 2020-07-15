بعد نقله مرضا جنسيا لها.. روان بن حسين تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي، يوسف المقريفي، وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول سبب الانفصال.

كشفت بن حسين في حسابها على موقع "إنستغرام" أن زوجها ووالد ابنتها الوحيدة تسبب في إصابتها بفيروس الورم الحليمي HPV16 الجنسي، بسبب معاشرته لعاهرات، ما سيجعلها "إنسانة ناقصة" لما يسببه هذا الفيروس من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والمهبل لدى النساء، وهو المسبب لـ 70% من سرطانات عنق الرحم.

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وبدأت روان رسالتها عبر خاصية Story قائلة: "بما أن الجميع صار ينشر قصص المتحرشين أنا حبيت أنشر قصتي".

وأشارت بن حسين إلى أنها خشيت من نظرة المجتمع الشرقي إلى المطلقة، وتحملت ما لا طاقة لبشر على تحمله، كي تظل تحت المظلة الاجتماعية الآمنة. وقالت: "في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه، واتهمني البعض بالجنون وأنني شخصية غير متزنة نفسيا، لأنني أمسكت بزوجي مع فتيات، ومع ذلك بقيت معه. لكن الحقيقة هي أن زوجي مريض نفسيا ونرجسي، وبقيت معه لأنني أحببته وحاولت إصلاحه".

وتابعت روان: "كأم عزباء، اضطررت لبيع مجوهراتي كي أصرف على ابنتي التي لم أرها منذ شهر، وها أنا أحاول استخراج جواز سفر لها كي تعيش معي".

المصدر: وكالات