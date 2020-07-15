اتهام "غوغل" بمراقبة مستخدمي تطبيقاتها حتى في "وضعية التخفي"

رفعت شركة قانونية أمريكية دعوى ضد مؤسسة Alphabet Inc، التي تتبع لها شركة "غوغل"، بسبب قيامها بمتابعة أنشطة مستخدمي تطبيقات "غوغل" حتى في حالة تفعيل وضعية التخفي.

وسبق لشركة Boies Schiller Flexner أن رفعت دعوى ضد Alphabet Inc تقدر بـ 5 مليارات دولار، متهمة هذه المؤسسة بـ "التجسس" على مستخدمي متصفح Chrome حتى في حالة وجودهم في وضع التصفح المتخفي.

وجاء في نص الدعوى أن "غوغل" تستمر في التقاط معلومات عن استخدام التطبيقات ومعلومات شخصية للمستخدمين دون موافقتهم.

ولم تعلق Alphabet Inc حتى الآن على هذه التقارير، فيما لم يتم الكشف عن مبلغ الدعوى الجديدة والمطالب المقدمة فيها.

المصدر: نوفوستي