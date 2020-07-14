رجل ينتقم من زوجته بطريقة أحدثت ضجة في مصر (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجة كبيرة على مدار الساعات الماضية، بعدما تم تداول صور لمواطن قام بنشر صور زوجته شبه عارية على الانترنت انتقاما منها.

وقال سامي عنب، والد الزوج المتهم بنشر صور زوجته عارية وتبادلها مع أصدقاء له بعدما طلبت الطلاق، إن ابنه أحمد، قام بهذا الخطأ، مشددا على أن النيابة ستقول كلمتها في هذه القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "المحور"، أن الزوجة تتحمل أيضا خطأ ما حدث، مشيرا إلى أن أهل الأسرة طلبوا 50 ألف جنيه كرد شرف و3500 جنيه نفقة شهرية لطفلتيهما التي لم يتجاوز عمرها عاما واحدا.

وكشفت هدير حامد، أن زوجها أرسل صورها لأقاربها وأصدقائها وأزواج صديقاتها في رسائل عبر تطبيقات الشات متعمدا فضحها بعد طلبها الطلاق منه بسبب جلوسه في المنزل دون عمل لأشهر طويلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية