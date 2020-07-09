حادث مروع في القاهرة.. مصرية تلقي نفسها تحت عجلات مترو الأنفاق (فيديو)

قامت سيدة مصرية بالانتحار تحت عجلات عربات مترو الأنفاق في إحدى محطات العاصمة القاهرة.

وقالت الأجهزة الأمنية، أمس الأربعاء، إنها تلقت بلاغا بإقدام سيدة على الانتحار في محطة الشهداء، حيث توجه رجال المباحث للمكان ليتبين وفاتها.

وجار تفريغ كاميرات المراقبة بالمحطة، للوقوف على ملابسات الحادثة، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الواقعة.

ويظهر المقطع تجمهر الركاب بعد توقف القطار إثر إلقاء السيدة بنفسها أسفله، مع تواجد بعض أفراد الشرطة هناك.

المصدر: وكالات