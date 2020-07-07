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إدخال تعديلات على مشروع قانون العمل عن بعد

مجتمع

إدخال تعديلات على مشروع قانون العمل عن بعد
Sputnik المكتب الصحفي لمجلس الدوما
صورة أرشيفية
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قد يصبح البريد الإلكتروني وثيقة رسمية لكل من يعمل في روسيا بعيدا عن المكتب.

جاء ذلك في تعديلات ستدرج على مشروع القانون الروسي للعمل عن بعد والذي أحيل إلى مجلس الدوما  (البرلمان) الروسي.

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وقالت الحقوقية في مجلس الدوما، يلينا كوجيمياكينا، إن مشروع القانون يقضي بالتخلي عن التوقيع الإلكتروني الإجباري عند تبادل الوثائق بين الموظفين العاملين بعيدا عن المكتب.

وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن الغاية من تلك المستجدات هي تبسيط علاقات العمل  بين موظفي الشركات وضبط التعاون بين إدارة الشركة وموظفيها العاملين بعيدا عن المكتب.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مشروع قانون العمل عن بعد تم طرحه على خلفية الحجر الصحي والعزلة الذاتية لانتشار وباء فيروس كورونا حيث انتقل الكثير من الموظفين والعاملين في الشركات الحكومية والخاصة إلى العمل المنزلي بعيدا عن المكتب.

ويقضي مشروع القانون بتقسيم العمل عن بعد إلى 3 أنواع وهي أنواع العمل الدائم والمؤقت والمختلط، مع العلم أن العمل الدائم بعيدا عن المكتب قد تم إثباته في القوانين الروسية سارية المفعول.

أما نوعا العمل المؤقت والمختلط فسيثبتهما القانون الذي بادر إلى تبنيه نائب مجلس الدوما، أندريه إيسايف، الذي يمثل حزب " روسيا الموحدة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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