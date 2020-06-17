البرلمان الروسي بصدد تبني قانون العمل عن بعد

بادرت كتلة حزب "روسيا الموحدة" إلى تبني قانون العمل عن بعد في مجلس الدوما (البرلمان الروسي).

وتقدم النائب الأول لكتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما والعضو في لجنة العمل والسياسة الاجتماعية وشؤون المحاربين القدامى في مجلس الدوما، أندريه أيسايف، تقدم الثلاثاء 16 يونيو بالتعليق على بعض بنود مشروع القانون حيث قال إن تبني قانون العمل عن بعد لازم بالدرجة الأولى للدفاع عن حقوق العاملين.

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وأوضح قائلا:" نحن ندافع عن حقهم بالحفاظ على الراتب في حال انتقالهم المؤقت إلى العمل بعيدا عن المكتب بسبب حدوث أمور طارئة أو قوة قاهرة ما. كما ندافع عن حق العامل بوقت الفراغ ونلزم رب العمل بأن يدفع له راتبا حسب القانون ويقدم له ما يلزم لعمله".

وأوضح البرلماني أن الموظف الذي انتقل إلى العمل بعيدا عن المكتب يجب أن يعمل وفقا للجدول الزمني المحدد له في القانون. وفي حال اضطر إلى الخروج من الجدول الزمني فيجب أن تدفع له مكافآت وراتب إضافي.

يذكر أن قانون العمل عن بعد الذي أحيل إلى مجلس الدوما يقضي بوجود 3 أنواع من العمل بعيدا عن المكتب وهي: العمل عن بعد مؤقتا، العمل المشكل عن بعد، العمل الدائم المباشرعن بعد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا