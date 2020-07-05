قط محظوظ ينجو من الموت بعد أن قضى 12 دقيقة داخل غسالة

نجا قط عائلة أسترالية من موت محقق بعد أن قضى 12 دقيقة داخل غسالة مشتغلة، كانت مليئة بالماء الساخن ومسحوق الغسيل.

وقال الزوجان أنجيلو وأماندا ميريديث إن أوسكار المنتمي لفصيلة القطط البورمية دخل حوض الغسالة لينام دون أن ينتبها، حيث قام الزوج بوضع الملابس في الغسالة وشغلها دون أن ينتبه لوجود القط.

وبعد فترة سمع الزوجان مواء اعتقدا أنه صادر من الخزانة، غير أن مفاجأتهما كانت كبيرة بعد استمرار المواء واكتشاف القط المسكين داخل الغسالة.

وإثر الحادث أخذ الزوجان القط إلى العيادة، حيث تم الكشف عن العديد من الكدمات على جسده.

وأكدت أماندا لاحقا أن القط تعافى بعد أن وصف له الطبيب الأدوية وأخذ ما يكفي من الراحة.

المصدر: وسائل إعلام أسترالية