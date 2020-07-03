مصر.. النيابة تحيل الراقصة سما المصري للمحاكمة الجنائية بسبب المذيعة ريهام سعيد

أحالت النيابة العامة المصرية، الراقصة سما المصري، للمحاكمة الجنائية، في قضية جديدة، تواجه فيها اتهاما بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد قرار حبسها 3 سنوات.

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وجاء قرار محاكمة سما المصري مجددا في قضية جديدة بعدما تم خلال الأيام القليلة الماضية، الحكم عليها لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، لإدانتها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، عن طريق بث فيديوهات تبرز مفاتنها وتلتقط لنفسها صورا في أوضاع مخلة.

وتمثل سما المصري، الثلاثاء المقبل أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها، في قضية التحريض على الفسق.

وتقبع سما المصري، في سجن النساء بالقناطر، حيث خضعت لإجراءات طبية احترازية قبل دخولها العنبر بسبب فيروس كورونا.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، قد اتهمت الراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام في التحقيقات بعد القبض على سما المصري بناء على بلاغ قدمته إلى النيابة العامة، إنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارية، موضحة أن العديد من الشباب يمتلكون هذه المقاطع ومن ضمنهم نجلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية