تونس.. العثور على رضيع اختطف من مستشفى بالعاصمة

عثرت الشرطة التونسية الأربعاء، على رضيع اختطف من مستشفى "وسيلة بورقيبة" في العاصمة التونسية قبل يومين.

ونقل موقع قناة "نسمة" عن أفراد عائلة الرضيع تأكيدهم أنه في صحة جيدة ولا يشكو من أي مضاعفات صحية، غير أنهم لم يستلموه بعد.

يذكر أن الرضيع اختطف من داخل المستشفى بعد أن نقلت والدته إلى غرفة أخرى لقياس ضغط الدم.

من جهته، قال مدير المستشفى حافظ الدخلاوي إن الحادث تكفلت به الشرطة، وأكد أن تحقيقا داخليا فتح لكشف ملابسات عملية الاختطاف.

المصدر: وسائل إعلام تونسية