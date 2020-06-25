مصر.. الأمن يسقط شبكة "كوكي" الجنسية

أعلنت وسائل الإعلام المصرية، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على سيدة تدعى سماح، وشهرتها "كوكي" ومعها بعض الفتيات، لإدارتها شبكة لممارسة الدعارة.

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وتبين وفقا لقوات الأمن المصرية أن "كوكي" أنشأت صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتسهل لها الوصول إلى راغبي المتعة الحرام.

وقالت "كوكي" زعيمة الشبكة، أنها كانت تعطى 2000 جنيه في اليوم، لكل من صديقتيها، بينما تأخذ هي 1000 جنيه من كل واحدة، نظير اصطياد الزبون والاتفاق معه على القيمة المادية.

وعقب انتهاء أعضاء الشبكة من الاعتراف بتفاصيل الواقعة، قررت النيابة العامة حبسهن على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهن لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية