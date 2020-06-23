حفلات الزفاف عبر التلفزيون في اليمن بسبب كورونا

بدأت قناة فضائية يمنية في صنعاء مع تفشي فيروس كورونا ببث برنامج "أعراسنا هوية"، لحفلات الزفاف بهدف تقليل التجمعات ومنع إقامة الأفراح في الصالات.

ويطلب من العريس وعدد محدود من المرافقين الوصول إلى أستوديو القناة، والتقيد بالشروط الصحية المطلوبة، قبل وخلال تصوير حفل الزفاف المختصر.

ويبدأ حفل الزفاف برقصة "البرع" التقليدية اليمنية وبأغان تراثية وغيرها، إذ تعد حفلات الزفاف في اليمن، مناسبة اجتماعية تستمر ثلاثة أيام، يتجمع فيها مئات من الأشخاص الذين يحضرون من مناطق مختلفة للمشاركة.

ويجلس العريس اليمني داخل الأستوديو التلفزيوني، فيما يبث الحفل ليراه الأهل والأصدقاء في ظل الإغلاقات بسبب تفشي فيروس كورونا، ويتصل الأقارب والأصدقاء هاتفيا لتقديم التهاني.

ويرى مقدم البرنامج عبد الوهاب يحيى، أن "فكرة إقامة الأعراس داخل الأستوديو وبثها بشكل مباشر، تأتي في ظروف احترازية للحفاظ على صحة العرسان، وحتى لا يتم حرمانهم من فرحة إقامة أعراسهم في ظل تفشي الفيروس".

وقال: "بدلا من قدوم الضيف إلى الصالة للحديث مع العريس، يتواصل معه عبر الهاتف ويبلغه تحياته بدلا من التجمعات".

المصدر: "أ ف ب"