سطو مسلح على محل مجوهرات في الضفة الغربية

شهدت بلدة بديا غرب قضاء سلفيت في الضفة الغربية عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين في بيان لها، إن بلاغا وصل لغرفة العمليات في شرطة سلفيت، حول قيام 4 أشخاص ملثمين بالسطو المسلح على محل للمجوهرات.

وأوضح البيان أن المسلحين اقتحموا المحل واعتدوا على صاحبه ونهبوا محتوياته من مجوهرات، ثم لاذوا بالفرار.

وأضاف أن قوة من شرطة مركز بديا تحركت على الفور، وأمنت مسرح الجريمة لحين وصول قوة من فرع المباحث العامة والأدلة الجنائية، حيث فتحت الشرطة تحقيقا بالجريمة للوقوف على ملابساتها.

المصدر: RT