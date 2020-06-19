المغرب.. قاتل جديه ينتحر في سجنه

أعلنت السلطات الأمنية في المغرب الجمعة، أن المتهم بقتل جديه، وضع حدا لحياته شنقا داخل سجن سلوان المحلي بإقليم الناظور.

وحسب المعطيات الأولية، فإن "المتهم استعمل ثوب عباءته ليشنق نفسه داخل مرحاض السجن".

وفتح الأمن المغربي تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، في انتظار استكمال باقي الإجراءات.

واعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل بشعة في حق جديه، والاعتداء على أقاربه لأسباب ما زالت مجهولة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى ليل الأحد الماضي، حين اهتزت مدينة العروي على وقع جريمة ذهب ضحيتها مسنان، كما أصيبت سيدتان بجروح.

وتمكن عناصر الأمن من فك خيوط الجريمة بعد يومين من وقوعها، وألقت القبض على المشتبه به الذي اعترف بالمنسوب إليه، ليتم إيداعه سجن سلوان في انتظار محاكمته.

المصدر: "هسبريس"