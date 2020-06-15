عامل مصري يعثر على مبلغ كبير ويعيده لصاحبه.. والمحافظ يكرمه

كرم محافظ المنوفية في مصر أحد العاملين بقسم الحدائق في مجلس مدينة منوف، تقديرا لأمانته وإخلاصه، حيث قام برد مبلغ مالى كبير عثر عليه أثناء عمله في إحدى الحدائق.

وقال عاشور معوض مطاوع، البالغ من العمر 59 عاما، إنه عثر على مبلغ 20 ألف جنيه في الحديقة، وظل يبحث عن صاحبه ليرد إليه، حتى وجده.

وأضاف العامل المصري أن صاحب النقود عرض عليه 10% من المبلغ، أي حوالي 2000 جنيه، لكنه رفض مؤكدا على "أنها أمانه ورجعت لأصحابها".

وقامت ابنة صاحب المبلغ بتصوير هذا الانسان الأمين ونشرت قصته على موقع التواصل الاجتماعي، لتصل لرئيس مجلس مدينة منوف، أشرف الليثى، الذي دعاه وكرمه وأخبره أن المحافظ سيكرمه أيضا.

المصدر: اليوم السابع