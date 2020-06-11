 
مباشر

وفاة مفكر مصري معروف بفيروس كورونا

مجتمع

وفاة مفكر مصري معروف بفيروس كورونا
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2wg

توفي أستاذ الفلسفة الإسلامية والمفكر المصري المعروف حامد طاهر، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفاة مفكر مصري معروف بفيروس كورونا
facebook
المفكر المصري
إقرأ المزيد
مصر.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن الحالة الصحية لوالدتها.. ونائب مدير المستشفى: حالتها بيد الله
مصر.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن الحالة الصحية لوالدتها.. ونائب مدير المستشفى: حالتها بيد الله

ونعى رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، الأكاديمي المعروف، الذي يعد أحد رموز كلية دار العلوم عبر تاريخها، حيث كان عميدا للكلية.

وقال الخشت: نشعر بالحزن الأليم لفقدان علم من أعلام الفلسفة في مصر وقيادة ناجحة وبارزة من قيادات جامعة القاهرة.

وأضاف: "لقد استرد الله تعالى وديعته، ولا يعز على قدره إنسان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ منه إلا إليه".

ويعد طاهر أكاديميا مصريا متخصصا في الفلسفة الإسلامية ولد عام 1943 بحي الخليفة بالقاهرة، ثم التحق بالمعهد الأزهري، وحصل على ليسانس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية بمرتبة الشرف من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 1967، وماجستير الفلسفة من الكلية نفسها 1973، ودكتوراة الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا