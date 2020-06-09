مطرب مصري مشهور يبكي بشدة ويصرخ لإنقاذ والدته من فيروس كورونا (فيديو)

نشر المطرب الشعبي المصري شيكو، فيديو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو داخل سياراته يستغيث لإنقاذ والدته المصابة بفيروس كورونا.

وقال شيكو إنه يحاول الاتصال بالإسعاف كثيرا لكن دون جدوى، موضحا أنه اكتشف إصابة والدته بعد عمل أشعة بمستشفى دار الحكمة، حيث أكدوا معاناتها من التهاب رئوي حاد في الصدر، مشتبهين في إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح أنه طلب المساعدة من أصدقائه لكن لم يتلق أي مساعدة من أحد والكل نصحه بالاتصال بالرقم الذي خصصته وزارة الصحة للمشتبهين بالإصابة بكورونا أو تحميل التطبيق.

وأوضح المطرب الشعبي، أنه في حيرة من أمره منذ 4 أيام، ولا يعرف كيف يتصرف، وذهب بصحبة والدته إلى دار الحكمة، وأخبره الطبيب أنها تعاني من التهاب رئوي في الصدر واشتباه في حالة كورونا.

ولفت شيكو، إلى أن والدته مريضة ضغط وسكر، وبدأت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة ونصحه أحد الأصدقاء بدواء لكورونا وبالفعل انخفضت درجة حرارتها، لكن في اليوم التالي بدأت تشعر بضيق في التنفس.

المصدر: RT