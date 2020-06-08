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البحرية السعودية تنقذ صيادا مصريا قذفت الأمواج العاتية قاربه

مجتمع

البحرية السعودية تنقذ صيادا مصريا قذفت الأمواج العاتية قاربه
Reuters Faisal Al Nasser
حرس الحدود التابع للبحرية السعودية - أرشيف
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أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي المقدم مسفر بن غنام القريني، أن الدوريات البحرية في قطاع حقل بمنطقة تبوك، عثرت على صياد مصري قذفت الأمواج العاتية قاربه.

وأشار القريني إلى أن "المواطن المصري (36 عاما)، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية، إلا أن الأمواج العاتية قذفته إلى الساحل السعودي".

وأوضح، أنه "فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور على الصياد".

وقال القريني: "تم بعد التنسيق تسليم الصياد إلى الجانب المصري، بعد استضافته من قبل حرس الحدود".

المصدر: "سبق"

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