البحرية السعودية تخلي بحارا صينيا أصيب بكسر في يده

أعلن حرس حدود في السعودية، عن إخلاء بحار صيني الجنسية، تعرض لكسر في كف يده اليمنى، على متن إحدى السفن شمالي ميناء جدة في مياه البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني: "تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة اتصالا من قبطان سفينة تحمل علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة إلى ميناء فنكاتو بفيتنام".

وأضاف: "البلاغ أفاد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، بحار صيني (34 عاما)، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليست لديه أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي".

وتابع: "عقب تحديد موقع السفينة، تم إخلاء المريض بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد".

وأكّد المتحدث الرسمي أن المصاب جرى نقله إلى مستشفى "سليمان فقيه"، موضحا أن "حالته الصحية مستقرة"، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

المصدر: "سبق"