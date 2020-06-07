 
مباشر
عاجل
موسكو تلغي نظام العزل الصحي والتحرك بتصاريح بدءا من الثلاثاء

آثار الحكيم تكشف تفاصيل إصابة أصدقاء نجلها بكورونا (فيديو)

مجتمع

آثار الحكيم تكشف تفاصيل إصابة أصدقاء نجلها بكورونا (فيديو)
Screenshot/Youtube
الفنانة المصرية آثار الحكيم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1tf

أكدت الفنانة المصرية آثار الحكيم في تصريحات لـRT أن نتيجة فحص الكشف عن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد، جاءت سلبية.

إقرأ المزيد
مصر تسجل 39 وفاة و1467 إصابة جديدة بكورونا
مصر تسجل 39 وفاة و1467 إصابة جديدة بكورونا

وأشارت إلى أنها طلبت من ابنها إجراء التحاليل بعد أن عاد من رحلة إلى مدينة الجونة، حيث تبين أن عددا من أصدقائه الذين سافروا معه أصيبوا بالفيروس، وأضافت أن الأمور على ما يرام.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام المصرية أعلنت في وقت سابق إصابة نجل الفنانة الشهيرة بالفيروس.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا