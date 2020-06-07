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مصر تسجل 39 وفاة و1467 إصابة جديدة بكورونا

مصر تسجل 39 وفاة و1467 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 39 وفاة و1467 إصابة جديدة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد تسجيل 39 وفاة و1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 34079، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 1237 حالة.

وأكدت الوزارة خروج 423 مصابا بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة ولجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في الوفيات وانخفاض في الإصابة مقارنة مع أمس السبت الذي سجلت فيه 32 وفاة و1497 إصابة.

المصدر: RT

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