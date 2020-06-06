الإمارات.. مريض قلب يروي قصة شفائه من كورونا

أكد المواطن الإماراتي نواف نجيب فيروز، أنه تمكن من التغلب على فيروس كورونا في 9 أيام رغم معاناته من مرض القلب، مشيرا إلى أن إصابته بالفيروس لم تؤثر سلبا على سير حياته الطبيعية.

وقال فيروز البالغ 29 سنة إنه "اعتمد على الفيتامينات والوجبات الصحية في مقاومة الفيروس، خلال مكوثه في الحجر الصحي في أحد فنادق دبي، وأن النتيجة كانت تعافيه التام من الإصابة".

وأشار إلى أنه أجرى مسحة طبية في 14 مايو الماضي، إثر اختلاطه بعدد من المصابين بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة، وتحديدا الحمى والزكام، فذهب إلى عيادة طبية حيث أعطي خافضا للحرارة، ما أدى إلى اختفاء الحمى التي استمرت يومين.

وأضاف: "بعد مرور 3 أيام تواصل معي فريق من هيئة الصحة في دبي وأبلغني بأن نتيجة الفحص ظهرت إيجابية (مصاب)، وأن فريقا طبيا مختصا سيتواصل معي لتحديد مكان الحجر الصحي في أحد فنادق دبي. وبعد مرور دقائق قليلة اتصل بي طبيب، وسألني عن إصابتي وما إذا كنت أعاني أي أعراض، فأبلغته بأنني لا أعاني سوى من تعب وصداع بسيط".

وتابع: "حدد لي الفريق الطبي أحد الفنادق مكانا للحجر الصحي، فتوجهت إليه على الفور، واستقبلني أشخاص من الجهات المعنية وبادروا إلى توفير جميع الخدمات الصحية والغذائية والنفسية لي، وسألوني عن أي أعراض مزمنة فأبلغتهم بأنني مريض قلب، فاهتموا بحالتي الصحية بشكل مميز".

وأكد أنه وبعد مرور أسبوع في الحجر الصحي تم إجراء مسحة طبية أخرى وظهرت النتيجة بعد يومين سلبية (غير مصاب)، فسمح له الأطباء بمغادرة الحجر، والعودة إلى البيت وممارسة حياته بشكل طبيعي.

المصدر: "الإمارات اليوم"