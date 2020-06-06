ممثل شهير مقيم في الكويت ينشر فيديو خادشا للحياء يثير غضب أهل البلاد

كشفت وسائل الإعلام الكويتية اليوم، السبت، عن تفاصيل الفيديو الخادش للحياء الذي نشره ممثل مشهور مقيم في الكويت، والذي ظهر خلاله من دون ملابس.

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وأثار هذا الفيديو حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشره الممثل على حسابه في "سناب شات".

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن الممثل الباكستاني المقيم في الكويت، فرحان العلي، نشر مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة حيث ظهر خلاله عاريا تماما دون أي ملابس ما عرضه لموقف محرج بين المتابعين.

وتصدر هاشتاج #فرحان_العلي عبر تويتر، تراند الكويت، للمطالبة بالقبض علي الممثل المذكور ومعاقبته وترحيله من الكويت.

وأوضحت "الرأي" أنه تم التواصل مع مصدر أمني أكد أن مباحث الجرائم الإلكترونية استدعت الممثل المشهور بسبب ظهوره في فيديو بدون ملابس وبشكل مخل بالآداب العامة .

وتوقعت الصحيفة أن يكون الممثل المقبوض عليه هو فرحان العلي.

وكتب الصحفي نايف الشمري تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أكد فيها القبض على فرحان العلي قائلا "ألقي القبض على الممثل فرحان العلي بعد الفضيحة المدوية التي نشرها بسنابه وهو في وضع مخل ياعيب الشوم والله".

وبرر فرحان العلي مقطع الفيديو المنشور عبر "سناب شات" بأن الحساب الخاص به تعرض للاختراق، ونشر مقطعا صوتيا جاء فيه "يا جماعة صدقوني الأكاونت كان متهكر".

المصدر:"الراي"