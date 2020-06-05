زواج في زمن كورونا.. المأذون بلا منديل والعروسان على بعد أمتار عن الحضور في مصر

قرر الطبيبان المصريان يارا عصام ومحمد عيد من محافظة الشرقية، التخلي عن العادات المعروفة في حفلات الزفاف، وإقامة حفل بسيط يراعي إجراءات الوقاية من كورونا.

وقال عصام الحسيني والد العروس، إننا "قررنا إقامة حفل زفاف بسيط بحضور عدد محدود من الأهل في حديقة منزل صديق بمدينة العاشر من رمضان".

وأضاف: "حرصنا على التباعد بين الأفراد الحاضرين ورش المعقمات، وأثناء عقد القران تخلينا عن الطريقة المعتادة بوضع اليدين أسفل المنديل، كما التزم المأذون بالحضور بالكمامة، والمطهرات والمعقمات".

وأشار الحسيني، إلى أن "كرسيي العروسين كانا على بعد أمتار عن الحاضرين"، وتم نشر مقاطع فيديو وبث مباشر للزفاف.

المصدر: "اليوم السابع"