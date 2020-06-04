غضب كبير في مصر بسبب فيديو لـ"يوتيوبر" مشهور

تسبب فيديو لـ"اليوتيوبر" المصري أحمد حسن بجدل كبير على مواقع التواصل في مصر، حيث استغل حسن وفاة والد زوجته زينب لجمع عدد كبير من المشاهدين على قناته.

ونشر حسن الفيديو بعنوان "زينب مريضة بسبب وفاة والدها"، حيث عرض خلاله حزن زوجته زينب مرتدية ملابس الحداد على والدها الذي توفي منذ أيام، وذلك أثناء جلوسها على سريرها وهي تخضع للعلاج بالمحاليل الطبية، نظرا لسوء حالتها الصحية.

فيما أوضح حسن أن زوجته تعرضت لصدمة كبيرة بعد وفاة والدها، أدت إلى فقدان جنينها ودخولها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، مؤكدا أنها اضطرت للخروج للعناية به على الرغم من سوء حالتها، وذلك بعد أن علمت بتعرضه لحمى شديدة، جعلته يظن في البداية بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

كانت حجته من نشر الفيديو هي طمأنة متابعيه، بسبب انقطاعه عن التواصل معهم منذ يوم الوفاة، إلا أن أسلوبه وطريقته عرضته للكثير من الانتقادات، إذ اتهمه الكثيرون باستغلال حالة زوجته وما أصابها لاستدرار تعاطف الجمهور، ولجمع أكبر نسبة من المشاهدات، كعادته فهذه ليست الواقعة الأولى التي يثير فيها الجدل مستغلا أفراد أسرته والظروف التي يمرون بها، إذ تعرض للانتقاد اللاذع من قبل بعد أن عرض فيديو كاملا لزوجته وهي في غرفة العمليات أثناء ولادة طفلته الأولى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية