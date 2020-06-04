المطربة رحمة تكشف عن إصابتها مع أسرتها بكورونا

كشفت المطربة العراقية رحمة عن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا المستجد، منتقدة عدم توافر الدواء الخاص بمعالجة المصابين بالفيروس الوبائي.

إقرأ المزيد

وكتبت رحمة التي تقطن مع عائلتها في مصر عبر حسابها على "فيسبوك": أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا والدواء غير موجود في أي مكان وديه صيدليه الإسعاف ولا 105 ولا أي حاجه خااااااااااص من اللي بنسمعها في التلفزيون ديه حقيقه حسبنا الله ونعم الوكيل".

وبإصابتها بالفيروس انضمت رحمة لعدد من الفنانين والإعلاميين الذين أصيبوا بكورونا، وأبرزهم الفنانة رجاء الجداوى، المطربة نهال نبيل، ‏الإعلامية آية عبد الرحمن الإعلامية دينا حويدق، الإعلامية ريهام العسيلى والإعلامي كريم رمزي.‏

يذكر أن الفنانة رحمة تعد إحدى المطربات اللاتي اختفين عن الساحة الفنية منذ فترة بعد تقديم عديد من الأغاني أبرزها "أنا ليك" و"تنساني ليه" و"إزاي أنساك" و"آه منك".

وكانت الفنانة رحمة عادت إلى القاهرة بعد انفصالها عن زوجها من ثري عربي، وقررت استكمال نشاطها الفني.

المصدر:صحف مصرية