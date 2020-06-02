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وفاة فنان مصري مشهور بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم (صورة)

مجتمع

وفاة فنان مصري مشهور بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم (صورة)
Reuters
مصر
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الفنان علي عبد الرحيم المشهور بشخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي"، بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أودى بحياته.

وفاة فنان مصري مشهور بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم (صورة)الفنان علي عبد الرحيم في فيلم شمس الزناتي
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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، توفي الفنان اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عاما في منزله ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

واشتهر الفنان علي عبد الرحيم بشخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي" مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا في مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2011.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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