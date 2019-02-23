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وفاة فنان مصري قدير بعد تدهور حالته الصحية

أخبار العالم العربي

وفاة فنان مصري قدير بعد تدهور حالته الصحية
Globallookpress
مصر
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نعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان القدير مصطفى الشامي، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 75 عاما.

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كانت هبة بدر، زوجة المرحوم مصطفى الشامي، كشفت عبر حساب زوجها الرسمي على "فيس بوك"، منذ أيام، عن تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة تامة.

وللفنان مصطفى الشامي بصمة مميزة في العديد من الأعمال الفنية، أشهرها دور محافظ بورسعيد في فيلم "السيد أبو العربي وصل" للفنان هاني رمزي، كما أنه حاصل على الدكتوراه وكان يعمل أستاذا لمادة المحاسبة في جامعة الزقازيق.

المصدر: صدى البلد

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