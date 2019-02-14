 
مباشر
عاجل
البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديل الدستور

وفاة الفنانة المصرية نادية فهمي

الثقافة والفن

وفاة الفنانة المصرية نادية فهمي
Youtube
نادية فهمي (1950-2019)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lghm

توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض.

والفنانة الراحلة من مواليد 6 يناير 1950. وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة. وتزوجت من الفنان سامح الصريطي، ولها منه ابنتان هما آية وابتهال.

وقامت نادية فهمي بعدد من الأدوار السينمائية الشهيرة مع رواد السينما المصرية، مثل محمود المليجي وشكري سرحان وزوزو ماضي، ثم توقفت لفترة عن التمثيل وعادت لتشارك في مسلسل "الرحايا".

ومن بين ما قدمته الفنانة الراحلة أخيرا، عدد من المشاهد في مسلسلي "الخواجة عبد القادر" (2012)، و"وتر مشدود" (2009).

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. فندق "الكبسولات" في موسكو